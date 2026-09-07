Taha 20:100 من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠
Страница 319 · Джуз 16
مَّنۡ
أَعۡرَضَ
عَنۡهُ
فَإِنَّهُۥ
يَحۡمِلُ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
وِزۡرًا
١٠٠
Кто отвернется от него (Корана), тот понесет в День воскресения тяжелую ношу.
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Russian Tafseer Al Saddi
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