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Al-Qasas 28:21 فخرج منها خايفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ٢١

Страница 387 · Джуз 20

فَخَرَجَ
مِنۡهَا
خَآئِفٗا
يَتَرَقَّبُۖ
قَالَ
رَبِّ
نَجِّنِي
مِنَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٢١
Муса (Моисей) покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи! Спаси меня от несправедливых людей!».
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Russian Tafseer Al Saddi

К тому времени Муса уже покаялся в грехе, который он совершил в гневе. У него не было намерения убивать копта, и поэтому решение египетской знати было жестоким и несправедливым.
К тому времени Муса уже покаялся в грехе, который он совершил в гневе. У него не было намерения убивать копта, и поэтому решение египетской знати было…
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