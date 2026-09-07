Al-Qasas 28:21 فخرج منها خايفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ٢١
Страница 387 · Джуз 20
فَخَرَجَ
مِنۡهَا
خَآئِفٗا
يَتَرَقَّبُۖ
قَالَ
رَبِّ
نَجِّنِي
مِنَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٢١
Муса (Моисей) покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи! Спаси меня от несправедливых людей!».
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Russian Tafseer Al Saddi
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К тому времени Муса уже покаялся в грехе, который он совершил в гневе. У него не было намерения убивать копта, и поэтому решение египетской знати было…