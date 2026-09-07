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Al-Qasas 28:18 فاصبح في المدينة خايفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين ١٨

Страница 387 · Джуз 20

فَأَصۡبَحَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
خَآئِفٗا
يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا
ٱلَّذِي
ٱسۡتَنصَرَهُۥ
بِٱلۡأَمۡسِ
يَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ
قَالَ
لَهُۥ
مُوسَىٰٓ
إِنَّكَ
لَغَوِيّٞ
مُّبِينٞ
١٨
Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Муса (Моисей) сказал ему: «Ты являешься явным заблудшим».
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Russian Tafseer Al Saddi

Он испытывал сильный страх и хотел разузнать, дошла ли весть об убийстве до придворных Фараона. Он понимал, что столь дерзкий поступок не сойдет с рук, тем более, если его совершил один из сынов Исраила. Тут он увидел, что человек, который попросил у него помощи накануне, опять дерется с одним из ко…
Он испытывал сильный страх и хотел разузнать, дошла ли весть об убийстве до придворных Фараона. Он понимал, что столь дерзкий поступок не сойдет с рук…
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