Al-Qasas 28:16 قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم ١٦
Страница 387 · Джуз 20
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
ظَلَمۡتُ
نَفۡسِي
فَٱغۡفِرۡ
لِي
فَغَفَرَ
لَهُۥٓۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلۡغَفُورُ
ٱلرَّحِيمُ
١٦
Он сказал: «Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе. Прости же меня!». Он простил его, ибо Он - Прощающий, Милосердный.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Аллах простил Своего раба, ибо среди Его прекрасных имен - Прощающий и Милосердный. Он не лишает прощения и милости тех, кто покоряется Его божественной воле и обращается к Нему с искренним покаянием. Именно эти чувства переполняли душу Мусы в тот страшный миг.
Аллах простил Своего раба, ибо среди Его прекрасных имен - Прощающий и Милосердный. Он не лишает прощения и милости тех, кто покоряется Его божественн…