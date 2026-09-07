Al-Qasas 28:22 ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
Страница 388 · Джуз 20
وَلَمَّا
تَوَجَّهَ
تِلۡقَآءَ
مَدۡيَنَ
قَالَ
عَسَىٰ
رَبِّيٓ
أَن
يَهۡدِيَنِي
سَوَآءَ
ٱلسَّبِيلِ
٢٢
Направившись в сторону Мадьяна, он сказал: «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Муса принял решение бежать в сторону Мадьяна. Этот город располагался на юге Палестины, на которую не распространялась власть Фараона. Муса надеялся, что Аллах поможет ему найти кратчайший путь к тому городу и спокойно добраться до безопасного места. И все произошло так, как он ожидал.
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