Al-Baqarah 2:43 واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ٤٣
Страница 7 · Джуз 1
وَأَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتُواْ
ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱرۡكَعُواْ
مَعَ
ٱلرَّٰكِعِينَ
٤٣
Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь вместе с кланяющимися.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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Совершайте намаз душой и телом, выплачивайте закят тем, кто имеет право на милостыню, и молитесь вместе с молящимися. И если вы уверуете в посланников…