Al-Baqarah 2:41 وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
Страница 7 · Джуз 1
وَءَامِنُواْ
بِمَآ
أَنزَلۡتُ
مُصَدِّقٗا
لِّمَا
مَعَكُمۡ
وَلَا
تَكُونُوٓاْ
أَوَّلَ
كَافِرِۭ
بِهِۦۖ
وَلَا
تَشۡتَرُواْ
بِـَٔايَٰتِي
ثَمَنٗا
قَلِيلٗا
وَإِيَّٰيَ
فَٱتَّقُونِ
٤١
Уверуйте в то, что Я ниспослал в подтверждение того, что есть у вас, и не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это. Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену и Меня одного бойтесь.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Всевышний ниспослал сынам Исраила особое предписание, без которого вера человека не может быть правильной и совершенной. Он велел уверовать в Священный Коран, ниспосланный Божьему рабу и посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Сынам Исраила было приказано уверовать в Коран и р…
Всевышний ниспослал сынам Исраила особое предписание, без которого вера человека не может быть правильной и совершенной. Он велел уверовать в Священны…