Al-Baqarah 2:42 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
Страница 7 · Джуз 1
وَلَا
تَلۡبِسُواْ
ٱلۡحَقَّ
بِٱلۡبَٰطِلِ
وَتَكۡتُمُواْ
ٱلۡحَقَّ
وَأَنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ
٤٢
Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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