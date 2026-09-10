Al-Sa'di Тафсир: Al-Baqarah Ая 42

Всевышний запретил сынам Исраила смешивать истину с ложью и скрывать истину. Люди писания и знатоки богословия обязаны отличать правду от лжи и обнародовать истину, чтобы праведники увереннее следовали прямым путем, заблудшие вернулись на прямой путь, а упорствующие неверующие узнали истину и лишились возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Аллах разъяснил свои знамения и ниспослал ясные предписания, чтобы люди могли отличить истину от лжи и распознать дорогу грешников. И если богословы помогают им в этом, то они становятся преемниками Божьих посланников и верными наставниками своих народов. Но если они сознательно смешивают истину с ложью, не различая между ними, и скрывают истину, которая им хорошо известна и которую им велено разглашать, то они становятся глашатаями Огненной Преисподней, поскольку в вопросах религии люди всегда берут пример со своих богословов. Пусть же богословы сами выбирают, каким путем им следовать!