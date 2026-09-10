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Al-Baqarah 2:44 ۞ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ٤٤

Страница 7 · Джуз 1

۞ أَتَأۡمُرُونَ
ٱلنَّاسَ
بِٱلۡبِرِّ
وَتَنسَوۡنَ
أَنفُسَكُمۡ
وَأَنتُمۡ
تَتۡلُونَ
ٱلۡكِتَٰبَۚ
أَفَلَا
تَعۡقِلُونَ
٤٤
Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь?
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Russian Tafseer Al Saddi

Разум (акль) получил такое название потому, что благодаря нему творения могут приблизиться ко всему, что приносит им пользу, и отдалиться от всего, что причиняет им вред. Разум призывает человека первым совершать то, что он велит другим, и первым отказываться от того, что он запрещает другим. И если…
Разум (акль) получил такое название потому, что благодаря нему творения могут приблизиться ко всему, что приносит им пользу, и отдалиться от всего, чт…
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