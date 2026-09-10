Al-Baqarah 2:45 واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٤٥
Страница 7 · Джуз 1
وَٱسۡتَعِينُواْ
بِٱلصَّبۡرِ
وَٱلصَّلَوٰةِۚ
وَإِنَّهَا
لَكَبِيرَةٌ
إِلَّا
عَلَى
ٱلۡخَٰشِعِينَ
٤٥
Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных,
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Разум (акль) получил такое название потому, что благодаря нему творения могут приблизиться ко всему, что приносит им пользу, и отдалиться от всего, что причиняет им вред. Разум призывает человека первым совершать то, что он велит другим, и первым отказываться от того, что он запрещает другим. И если…
Разум (акль) получил такое название потому, что благодаря нему творения могут приблизиться ко всему, что приносит им пользу, и отдалиться от всего, чт…