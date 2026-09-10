Al-Baqarah 2:46 الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ٤٦
Страница 7 · Джуз 1
ٱلَّذِينَ
يَظُنُّونَ
أَنَّهُم
مُّلَٰقُواْ
رَبِّهِمۡ
وَأَنَّهُمۡ
إِلَيۡهِ
رَٰجِعُونَ
٤٦
которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему.
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Russian Tafseer Al Saddi
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