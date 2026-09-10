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Al-Baqarah 2:46 الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ٤٦

Страница 7 · Джуз 1

ٱلَّذِينَ
يَظُنُّونَ
أَنَّهُم
مُّلَٰقُواْ
رَبِّهِمۡ
وَأَنَّهُمۡ
إِلَيۡهِ
رَٰجِعُونَ
٤٦
которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему.
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Russian Tafseer Al Saddi

Аллах велел сынам Исраила в любых ситуациях обращаться за помощью к терпению во всех его проявлениях - терпеливо воздерживаться от ослушания и стойко переносить тяготы предопределения, не сетуя на судьбу. Если человек старается терпеливо выполнять предписания Аллаха, то проявленное терпение помогает…
Аллах велел сынам Исраила в любых ситуациях обращаться за помощью к терпению во всех его проявлениях - терпеливо воздерживаться от ослушания и стойко …
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