Al-Baqarah 2:47 يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين ٤٧
Страница 7 · Джуз 1
يَٰبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ٱذۡكُرُواْ
نِعۡمَتِيَ
ٱلَّتِيٓ
أَنۡعَمۡتُ
عَلَيۡكُمۡ
وَأَنِّي
فَضَّلۡتُكُمۡ
عَلَى
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٤٧
О сыны Исраила (Израиля)! Помните о милости, которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над мирами.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Аллах велел сынам Исраила в любых ситуациях обращаться за помощью к терпению во всех его проявлениях - терпеливо воздерживаться от ослушания и стойко переносить тяготы предопределения, не сетуя на судьбу. Если человек старается терпеливо выполнять предписания Аллаха, то проявленное терпение помогает…
Аллах велел сынам Исраила в любых ситуациях обращаться за помощью к терпению во всех его проявлениях - терпеливо воздерживаться от ослушания и стойко …