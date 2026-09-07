Yusuf 12:89 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ٨٩
Страница 246 · Джуз 13
قَالَ
هَلۡ
عَلِمۡتُم
مَّا
فَعَلۡتُم
بِيُوسُفَ
وَأَخِيهِ
إِذۡ
أَنتُمۡ
جَٰهِلُونَ
٨٩
Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Йусуфом (Иосифом) и его братом, когда были невежественны?».
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Russian Tafseer Al Saddi
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