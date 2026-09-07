Yusuf 12:90 قالوا اانك لانت يوسف قال انا يوسف وهاذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ٩٠
Страница 246 · Джуз 13
قَالُوٓاْ
أَءِنَّكَ
لَأَنتَ
يُوسُفُۖ
قَالَ
أَنَا۠
يُوسُفُ
وَهَٰذَآ
أَخِيۖ
قَدۡ
مَنَّ
ٱللَّهُ
عَلَيۡنَآۖ
إِنَّهُۥ
مَن
يَتَّقِ
وَيَصۡبِرۡ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
لَا
يُضِيعُ
أَجۡرَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٩٠
Они сказали: «Неужели ты - Йусуф (Иосиф)?». Он сказал: «Я - Йусуф, а это - мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Братья догадались, что с ними разговаривает Йусуф, и спросили: «Неужели ты Йусуф?» Он ответил: «Я - Йусуф, а это - мой брат. Аллах одарил нас верой и богобоязненностью. За проявленные нами терпение и набожность Аллах наделил нас властью на земле. Воистину, если человек остерегается совершать грехи, …
Братья догадались, что с ними разговаривает Йусуф, и спросили: «Неужели ты Йусуф?» Он ответил: «Я - Йусуф, а это - мой брат. Аллах одарил нас верой и …