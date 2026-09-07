Yusuf 12:91 قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
Страница 246 · Джуз 13
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
ءَاثَرَكَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡنَا
وَإِن
كُنَّا
لَخَٰطِـِٔينَ
٩١
Они сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. Мы же были грешниками».
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Russian Tafseer Al Saddi
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