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Yusuf 12:91 قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١

Страница 246 · Джуз 13

قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
ءَاثَرَكَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡنَا
وَإِن
كُنَّا
لَخَٰطِـِٔينَ
٩١
Они сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. Мы же были грешниками».
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Russian Tafseer Al Saddi

Братья сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах возвысил тебя над нами благодаря превосходному нраву и прекрасным качествам. Мы поступили с тобой в высшей степени несправедливо, пытались причинить тебе страдания и разлучить тебя с твоим отцом, но Всевышний Аллах отдал тебе предпочтение и позволил тебе доби…
Братья сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах возвысил тебя над нами благодаря превосходному нраву и прекрасным качествам. Мы поступили с тобой в высшей ст…
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