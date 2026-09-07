Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Yusuf 12:89
Yusuf
89
12:89
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ٨٩
قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَـٰهِلُونَ ٨٩
قَالَ
ﱮ
هَلۡ
ﱯ
عَلِمۡتُم
ﱰ
مَّا
ﱱ
فَعَلۡتُم
ﱲ
بِيُوسُفَ
ﱳ
وَأَخِيهِ
ﱴ
إِذۡ
ﱵ
أَنتُمۡ
ﱶ
جَٰهِلُونَ
ﱷ
٨٩
ﱸ
Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Йусуфом (Иосифом) и его братом, когда были невежественны?».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Несправедливый поступок братьев по отношению к Йусуфу совершенно очевиден. А несправедливостью по отношению к его брату могли быть слова: «Если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат» (12:77). Возможно также, что несправедливое отношение братьев к Беньямину проявилось в том, что их поступок стал причиной его разлуки с отцом. А лучше всего об этом известно Аллаху. Следует отметить, что Йусуф словно попытался оправдать поступок своих братьев невежеством. А может быть, он укорил братьев за поступок, который совершают только невежественные люди и который не подобало совершать им.