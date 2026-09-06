Yusuf 12:11 قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ١١
Страница 236 · Джуз 12
قَالُواْ
يَٰٓأَبَانَا
مَا
لَكَ
لَا
تَأۡمَ۬نَّا
عَلَىٰ
يُوسُفَ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَنَٰصِحُونَ
١١
Они сказали: «О отец наш! Почему ты не доверяешь нам Йусуфа (Иосифа)? Воистину, мы желаем ему добра.
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Russian Tafseer Al Saddi
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