Yusuf 12:12 ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ١٢
Страница 236 · Джуз 12
أَرۡسِلۡهُ
مَعَنَا
غَدٗا
يَرۡتَعۡ
وَيَلۡعَبۡ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَحَٰفِظُونَ
١٢
Отпусти его завтра с нами, пусть он насладится и поиграет, а мы будем оберегать его».
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Russian Tafseer Al Saddi
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