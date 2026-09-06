Yusuf 12:14 قالوا لين اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
Страница 236 · Джуз 12
قَالُواْ
لَئِنۡ
أَكَلَهُ
ٱلذِّئۡبُ
وَنَحۡنُ
عُصۡبَةٌ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّخَٰسِرُونَ
١٤
Они сказали: «Если волк растерзает его, тогда как нас - целая группа, то мы действительно окажемся потерпевшими убыток».
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Russian Tafseer Al Saddi
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