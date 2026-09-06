Yusuf 12:10 قال قايل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين ١٠
Страница 236 · Джуз 12
قَالَ
قَآئِلٞ
مِّنۡهُمۡ
لَا
تَقۡتُلُواْ
يُوسُفَ
وَأَلۡقُوهُ
فِي
غَيَٰبَتِ
ٱلۡجُبِّ
يَلۡتَقِطۡهُ
بَعۡضُ
ٱلسَّيَّارَةِ
إِن
كُنتُمۡ
فَٰعِلِينَ
١٠
Один из них сказал: «Не убивайте Йусуфа (Иосифа), а бросьте его на дно колодца, если вы решили действовать. Один из караванов вытащит его».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Один из братьев, которые вознамерились убить или прогнать Йусуфа, предложил: «Не убивайте его, потому что убийство - это тяжкий и отвратительный грех. Вы сможете добиться желаемого, даже если разлучите Йусуфа с нашим отцом, не убивая его. А для того, чтобы разлучить их, достаточно бросить Йусуфа на …
Один из братьев, которые вознамерились убить или прогнать Йусуфа, предложил: «Не убивайте его, потому что убийство - это тяжкий и отвратительный грех.…