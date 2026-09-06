Yusuf 12:7 ۞ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسايلين ٧
Страница 236 · Джуз 12
۞ لَّقَدۡ
كَانَ
فِي
يُوسُفَ
وَإِخۡوَتِهِۦٓ
ءَايَٰتٞ
لِّلسَّآئِلِينَ
٧
Безусловно, Йусуф (Иосиф) и его братья стали знамениями для тех, кто спрашивает.
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Russian Tafseer Al Saddi
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