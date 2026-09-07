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An-Najm 53:15 عندها جنة الماوى ١٥

Страница 526 · Джуз 27

عِندَهَا
جَنَّةُ
ٱلۡمَأۡوَىٰٓ
١٥
возле которого находится Сад пристанища.
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Russian Tafseer Al Saddi

Возле самого дальнего дерева находится Райская обитель, в которой собраны всевозможные удовольствия и прелести. Этот Рай является пределом желаний и мечтаний всех верующих рабов. Эти слова Всевышнего означают, что Рай расположен над семью небесами.
Возле самого дальнего дерева находится Райская обитель, в которой собраны всевозможные удовольствия и прелести. Этот Рай является пределом желаний и м…
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