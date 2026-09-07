An-Najm 53:14 عند سدرة المنتهى ١٤
Страница 526 · Джуз 27
عِندَ
سِدۡرَةِ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
١٤
у Лотоса крайнего предела,
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Russian Tafseer Al Saddi
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Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, еще раз видел Джибрила в таком облике, когда тот спускался к нему. Это произошло возле огромного дерева Сидрат аль-Мунтаха, которое растет на седьмом небе. Оно называется Лотосом крайнего предела, потому что до него доходит все, что восходит с земли…
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, еще раз видел Джибрила в таком облике, когда тот спускался к нему. Это произошло возле огромного де…