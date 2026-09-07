An-Najm 53:12 افتمارونه على ما يرى ١٢
Страница 526 · Джуз 27
أَفَتُمَٰرُونَهُۥ
عَلَىٰ
مَا
يَرَىٰ
١٢
Неужели вы будете препираться с ним о том, что он увидел?
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Russian Tafseer Al Saddi
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