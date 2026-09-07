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Тафсир: An-Najm 53:15
An-Najm
15
53:15
عندها جنة الماوى ١٥
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ١٥
عِندَهَا
ﲆ
جَنَّةُ
ﲇ
ٱلۡمَأۡوَىٰٓ
ﲈ
١٥
ﲉ
возле которого находится Сад пристанища.
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Вы читаете тафсир для группы стихов 53:15 до 53:16
Возле самого дальнего дерева находится Райская обитель, в которой собраны всевозможные удовольствия и прелести. Этот Рай является пределом желаний и мечтаний всех верующих рабов. Эти слова Всевышнего означают, что Рай расположен над семью небесами.