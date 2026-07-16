Entrar
Entrar
Selecione o idioma
12:14
قالوا لين اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤

١٤

Asseguraram: Se o lobo o devorar, apesar de sermos muitos, seremos então desventurados.
Tafsirs
Lições
Reflexões