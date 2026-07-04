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20:89
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ٨٩
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًۭا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ٨٩

٨٩

Porém, não reparavam que aquele bezerro não podia responder-lhes, nem possuía poder para prejudicá-los nembeneficiá-los?
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