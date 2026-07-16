Entrar
Entrar
Selecione o idioma
20:56
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦
وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦

٥٦

E eis que lhe mostramos todos os Nossos sinais; porém (o Faraó) os desmentiu e os negou,
Tafsirs
Lições
Reflexões