Entrar
Entrar
Selecione o idioma
38:31
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ٣١
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ ٣١

٣١

Um dia, ao entardecer, apresentam-lhe uns briosos corcéis.
Tafsirs
Lições
Reflexões