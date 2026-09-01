Entrar
Entrar
Selecione o idioma
44:17
۞ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ١٧
۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌۭ كَرِيمٌ ١٧

١٧

Antes deles, provamos o povo do Faraó, ao ser-lhes apresentado um honorável mensageiro.
Tafsirs
Lições
Reflexões