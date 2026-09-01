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37:83
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣
۞ وَإِنَّ
مِن
شِيعَتِهِۦ
لَإِبۡرَٰهِيمَ
٨٣
Sabei que entre aqueles que seguiram o seu exemplo estava Abraão,
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37:84
اذ جاء ربه بقلب سليم ٨٤
إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍ ٨٤
إِذۡ
جَآءَ
رَبَّهُۥ
بِقَلۡبٖ
سَلِيمٍ
٨٤
Que se consagrou ao seu Senhor de coração sincero.
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37:85
اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ٨٥
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٨٥
إِذۡ
قَالَ
لِأَبِيهِ
وَقَوۡمِهِۦ
مَاذَا
تَعۡبُدُونَ
٨٥
E disse ao seu pai e ao seu povo: Que é isso que adorais?
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37:86
ايفكا الهة دون الله تريدون ٨٦
أَئِفْكًا ءَالِهَةًۭ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ٨٦
أَئِفۡكًا
ءَالِهَةٗ
دُونَ
ٱللَّهِ
تُرِيدُونَ
٨٦
Preferis as falsas divindades, em vez de Deus?
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37:87
فما ظنكم برب العالمين ٨٧
فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
فَمَا
ظَنُّكُم
بِرَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٨٧
Que pensais do Senhor do Universo?
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37:88
فنظر نظرة في النجوم ٨٨
فَنَظَرَ نَظْرَةًۭ فِى ٱلنُّجُومِ ٨٨
فَنَظَرَ
نَظۡرَةٗ
فِي
ٱلنُّجُومِ
٨٨
E elevou seu olhar às estrelas,
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37:89
فقال اني سقيم ٨٩
فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌۭ ٨٩
فَقَالَ
إِنِّي
سَقِيمٞ
٨٩
Dizendo: Em verdade, sinto-me enfermo!
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37:90
فتولوا عنه مدبرين ٩٠
فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٩٠
فَتَوَلَّوۡاْ
عَنۡهُ
مُدۡبِرِينَ
٩٠
Então eles se afastaram dele.
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37:91
فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ٩١
فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
ءَالِهَتِهِمۡ
فَقَالَ
أَلَا
تَأۡكُلُونَ
٩١
Ele virou-se para os ídolos deles e lhes perguntou: Não comeis?
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37:92
ما لكم لا تنطقون ٩٢
مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ٩٢
مَا
لَكُمۡ
لَا
تَنطِقُونَ
٩٢
Por que não falais?
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37:93
فراغ عليهم ضربا باليمين ٩٣
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ٩٣
فَرَاغَ
عَلَيۡهِمۡ
ضَرۡبَۢا
بِٱلۡيَمِينِ
٩٣
E pôs-se a destruí-los com a mão direita.
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37:94
فاقبلوا اليه يزفون ٩٤
فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ٩٤
فَأَقۡبَلُوٓاْ
إِلَيۡهِ
يَزِفُّونَ
٩٤
E (os idólatras) regressaram, apressados, junto a ele.
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37:95
قال اتعبدون ما تنحتون ٩٥
قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ٩٥
قَالَ
أَتَعۡبُدُونَ
مَا
تَنۡحِتُونَ
٩٥
Disse-lhes: Adorais o que esculpis,
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37:96
والله خلقكم وما تعملون ٩٦
وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦
وَٱللَّهُ
خَلَقَكُمۡ
وَمَا
تَعۡمَلُونَ
٩٦
Apesar de Deus vos ter criado, bem como o que elaborais?
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37:97
قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم ٩٧
قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَـٰنًۭا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ ٩٧
قَالُواْ
ٱبۡنُواْ
لَهُۥ
بُنۡيَٰنٗا
فَأَلۡقُوهُ
فِي
ٱلۡجَحِيمِ
٩٧
Dissera: Preparai para ele uma fogueira e arrojai-o no fogo!
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37:98
فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين ٩٨
فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًۭا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٨
فَأَرَادُواْ
بِهِۦ
كَيۡدٗا
فَجَعَلۡنَٰهُمُ
ٱلۡأَسۡفَلِينَ
٩٨
E intentaram conspirar contra ele; porém, fizemo-los os mais humilhados.
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37:99
وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ٩٩
وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ ٩٩
وَقَالَ
إِنِّي
ذَاهِبٌ
إِلَىٰ
رَبِّي
سَيَهۡدِينِ
٩٩
E disse (Abraão): Vou para o meu Senhor, Que me encaminhará.
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37:100
رب هب لي من الصالحين ١٠٠
رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١٠٠
رَبِّ
هَبۡ
لِي
مِنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
١٠٠
Ó Senhor meu, agracia-me com um filho que figure entre os virtuosos!
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37:101
فبشرناه بغلام حليم ١٠١
فَبَشَّرْنَـٰهُ بِغُلَـٰمٍ حَلِيمٍۢ ١٠١
فَبَشَّرۡنَٰهُ
بِغُلَٰمٍ
حَلِيمٖ
١٠١
E lhe anunciamos o nascimento de uma criança (que seria) dócil.
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37:102
فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تومر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ١٠٢
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَـٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ١٠٢
فَلَمَّا
بَلَغَ
مَعَهُ
ٱلسَّعۡيَ
قَالَ
يَٰبُنَيَّ
إِنِّيٓ
أَرَىٰ
فِي
ٱلۡمَنَامِ
أَنِّيٓ
أَذۡبَحُكَ
فَٱنظُرۡ
مَاذَا
تَرَىٰۚ
قَالَ
يَٰٓأَبَتِ
ٱفۡعَلۡ
مَا
تُؤۡمَرُۖ
سَتَجِدُنِيٓ
إِن
شَآءَ
ٱللَّهُ
مِنَ
ٱلصَّٰبِرِينَ
١٠٢
E quando chegou à adolescência, seu pai lhe disse: Ó filho meu, sonhei que te oferecia em sacrifício; que opinas? Respondeu-lhe: Ó meu pai, faze o que te foi ordenado! Encontrar-me-ás, se Deus quiser, entre os perseverantes!
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37:83
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣
۞ وَإِنَّ
مِن
شِيعَتِهِۦ
لَإِبۡرَٰهِيمَ
٨٣
Sabei que entre aqueles que seguiram o seu exemplo estava Abraão,
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