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29. Al-'Ankabut

العنكبوت

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Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
29:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

Alef, Lam, Mim.
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