Entrar
Entrar
Selecione o idioma
27:27
۞ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين ٢٧
۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٧

٢٧

Disse-lhe (Salomão): Já veremos se dizes a verdade ou se és mentirosa.
Tafsirs
Lições
Reflexões