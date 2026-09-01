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21:51
۞ ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ٥١
۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَـٰلِمِينَ ٥١

٥١

Anteriormente concedemos a Abraão a sua integridade, porque o sabíamos digno disso.
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