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16. An-Nahl

النحل

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Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
16:1
اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ١
أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

١

Os desígnios de Deus são inexoráveis; não trateis de apressá-los. Glorificado e exaltado seja, pelos parceiros que Lheatribuem.
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