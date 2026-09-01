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58. Al-Mujadila

المجادلة

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Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
58:1
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ١
قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ١

١

Em verdade, Deus escutou a declaração daquela que discutia contigo, acerca do marido, e se queixava (em oração) aDeus. Deus ouviu vossa palestra, porque é Oniouvinte, Onividente.
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