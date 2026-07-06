Entrar
Entrar
Selecione o idioma
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦

١٥٦

Ou tendes uma autoridade evidente?
Tafsirs
Lições
Reflexões