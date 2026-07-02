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5:102
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢

١٠٢

Povos anteriores a vós fizeram as mesmas perguntas. Por isso, tornaram-se incrédulos.
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