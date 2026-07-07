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72:19
وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ١٩
وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًۭا ١٩

١٩

E quando o servo de Deus se levantou para invocá-Lo (em oração), aglomeraram-se em tomo dele.
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