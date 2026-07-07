Entrar
Entrar
Selecione o idioma
72:15
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥

١٥

Quanto aos desencaminhados, esses serão combustíveis do inferno.
Tafsirs
Lições
Reflexões