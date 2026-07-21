Entrar
Entrar
Selecione o idioma
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨

١٨

De uma fonte (no Paraíso), chamada Salsabil.
Tafsirs
Lições
Reflexões