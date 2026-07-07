Entrar
Entrar
Selecione o idioma
51:43
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ٤٣
وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٤٣

٤٣

E (no povo de) Tamud tendes um exemplo, ao lhes ser dito: Desfrutai transitoriamente!
Tafsirs
Lições
Reflexões