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51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩

٣٩

Porém, (o Faraó) o rechaçou, com os seus chefes, dizendo: É um mago ou um energúmeno!
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