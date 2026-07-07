Entrar
Entrar
Selecione o idioma
51:38
وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين ٣٨
وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨

٣٨

E em Moisés (também, havia um sinal), quando o enviamos ao Faraó, com uma autoridade evidente.
Tafsirs
Lições
Reflexões