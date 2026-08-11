Yusuf 12:27 وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
فَكَذَبَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٢٧
Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar".
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Ibn Kathir (Abridged)
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