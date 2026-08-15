Taha 20:119 وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
Halaman 320 · Juz 16
وَأَنَّكَ
لَا
تَظۡمَؤُاْ
فِيهَا
وَلَا
تَضۡحَىٰ
١١٩
"Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam Syurga itu, dan tidak akan merasa panas matahari".
Baca Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Lebih Banyak Tafsir
The Story of Adam and Iblis
Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said, "Verily, man was named Insan only because he was given a covenant, but he forgot it (Nasiya)." `Ali bin Abi Talhah reported the same from Ibn `Abbas. Mujahid and Al-Hasan said that he forgot means, "He abandoned it." Concerning…
The Story of Adam and Iblis
Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said, "Verily, man was named Insan only because he was given a covenant, but he forg…