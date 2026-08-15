Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa

Taha 20:105 ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥

Halaman 319 · Juz 16

وَيَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡجِبَالِ
فَقُلۡ
يَنسِفُهَا
رَبِّي
نَسۡفٗا
١٠٥
Dan mereka (yang kafir) bertanya kepadamu (wahai Muhammad) dari hal gunung-ganang; maka jawablah: "Tuhanku akan menghancurkannya menjadi debu ditiup angin.
Teruskan Membaca

Baca Tafsir

Ibn Kathir (Abridged)

The destruction of the Mountains, and the Earth becomes a Smooth Plain

Allah says,

وَيَسْـَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ

(And they ask you concerning the mountains.) This is a question, will they remain on the Day of Resurrection or will they cease to exist

فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفاً

(Say: "My Lord wil

The destruction of the Mountains, and the Earth becomes a Smooth Plain

Allah says,

وَيَسْـَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ

(And they ask you concerning the moun

Lebih Banyak Tafsir
Notes placeholders