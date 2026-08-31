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30. Ar-Ruum

Bangsa Romawi

maklumat
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
30:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

Alif, Laam, Miim.
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