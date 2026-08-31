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23:36
۞ هيهات هيهات لما توعدون ٣٦
۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦

٣٦

"Jauh, amatlah jauh (dari kebenaran) apa yang dijanjikan kepada kamu itu!
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